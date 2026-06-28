پخش زنده
امروز: -
مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی در پی افزایش دما و احتمال قطعی برق اطلاعیه بهداشتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا در روزهای اخیر و احتمال بروز قطعی برق، به تمامی مرغداران توصیه میشود اقدامات لازم را برای پیشگیری از تلفات ناشی از تنش گرمایی در گلههای طیور انجام دهند.
احمدی افزود: افزایش دما و اختلال در سیستمهای تهویه میتواند در مدت کوتاهی باعث استرس شدید، کاهش تولید و حتی تلفات گسترده در واحدهای پرورش طیور شود.
مدیر کل دامپزشکی استان گفت: به بهره برداران صنعت پرورش طیور استان توصیه میشود از آماده بهکار بودن ژنراتورهای برق اضطراری و تأمین سوخت کافی اطمینان حاصل کنید.
احمدی افزود: ضروری است عملکرد سیستمهای تهویه، فنها، پدهای خنککننده و تجهیزات برقرسانی را بهطور مستمر کنترل کنند.
به گفته وی آب آشامیدنی خنک، سالم و به مقدار کافی در اختیار طیور قرار دهید و از سلامت خطوط آبخوری اطمینان حاصل کنید.
مدیر کل دامپزشکی استان تأکید کرد: در ساعات گرم روز از هرگونه عملیات تنشزا مانند واکسیناسیون، انتقال یا جابهجایی پرندگان خودداری شود.
وی با بیان اینکه بهره برداران تراکم گله را مدیریت کرده و در صورت امکان نسبت به کاهش تراکم در سالنها اقدام کنند، افزود: خوراکدهی بیشتر در ساعات خنک شبانهروز (صبح زود و عصر) انجام شود.
مدیرکل دامپزشکی استان گفت: ضروری است در صورت بروز قطعی برق، وضعیت گله بهصورت مستمر پایش شده و اقدامات لازم برای تأمین تهویه اضطراری انجام شود.
به گفته وی هرگونه افزایش تلفات غیرعادی یا بروز علائم بیماری در اسرع وقت به شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش شود.
احمدی افزود: حفظ آمادگی و اجرای اقدامات پیشگیرانه میتواند نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از تنش گرمایی و قطعی برق در واحدهای پرورش طیور داشته باشد.