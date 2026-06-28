

وی افزود: این مأموریت از هفته‌ها پیش از شروع ماه محرم آغاز شد و در گام نخست، مسائل و موازین بهداشتی با برگزاری جلسات آموزشی متعدد به تمامی مسئولین موکب‌های سطح استان انتقال یافت تا پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی در اولویت قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، معصومه جودکی با تأکید بر اهمیت حفظ و ارتقای سلامت عزاداران در سوگواری‌های دهه اول محرم اظهار داشت: با توجه به قرارگیری در فصل گرما و افزایش احتمال شیوع بیماری‌های منتقله از آب و غذا، پایش کیفیت آب شرب و نظارت دقیق بر فرآیند تهیه، نگهداری و توزیع نذورات در دستور کار ویژه بازرسان بهداشت محیط استان قرار گرفت.وی افزود: این مأموریت از هفته‌ها پیش از شروع ماه محرم آغاز شد و در گام نخست، مسائل و موازین بهداشتی با برگزاری جلسات آموزشی متعدد به تمامی مسئولین موکب‌های سطح استان انتقال یافت تا پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی در اولویت قرار گیرد.

جودکی با اشاره به حضور میدانی بازرسان تصریح کرد: «در ایام تاسوعا و عاشورا، بیش از ۷۰ اکیپ نظارتی بهداشت محیط به صورت شبانه‌روزی فعال بودند که حاصل فعالیت آنها انجام بیش از ۲هزار مورد بازرسی از مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و موکب‌ها بوده است.

وی در تشریح جزئیات اقدامات فنی و آزمایشگاهی انجام شده در محل، خاطرنشان کرد: در این مدت ۲ هزار و ۵۶۰ مورد سنجش پرتابل (با استفاده از تجهیزات سیار) جهت کنترل کیفیت مواد غذایی و عوامل محیطی، به‌ویژه نظارت بر دمای مناسب نگهداری نذورات، انجام ۲۱۰۰ مورد کلرسنجی از آب آشامیدنی جهت اطمینان از سلامت آب مصرفی عزاداران، برداشت ۳۵۰ مورد نمونه‌برداری از آب آشامیدنی برای انجام آزمایشات دقیق‌تر میکروبی انجام شده است.

جودکی با اشاره به قاطعیت بازرسان در برخورد با موارد مخاطره‌آمیز گفت: «با توجه به حساسیت توزیع نذورات، ضمن جلوگیری از توزیع آب و شیر فاقد بسته‌بندی به دلیل ریسک آلودگی بالا، مقدار ۲۴۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و فاقد صلاحیت بهداشتی شناسایی، جمع‌آوری و معدوم گردید تا از هرگونه طغیان بیماری در بین عزاداران جلوگیری شود.»