به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرتضی امینی گفت: شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت، به پرونده قاچاق یک دستگاه خودرو لکسوس به ارزش بیش از ۱۹ میلیارد تومان رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر و استعلام از گمرک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط خودرو قاچاق، متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با دستور مقام قضایی خودروی قاچاق را در منزل مسکونی کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.