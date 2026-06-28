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سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: نشست هماهنگی اجرای برنامه پزشک خانواده شهری با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در مرکز بهداشت کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: نشست هماهنگی با حضور سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت فارابی و بوعلی و کارشناسان ستادی با محوریت اجرای برنامه پزشک خانواده شهری (نسخه ۰۳) و تقویت مداخلات اجتماعی مؤثر بر سلامت برگزار شد و بر آمادگی کامل برای اجرای برنامه در سطح یک خدمات سلامت تأکید شد
سرپرست مرکز بهداشت کیش، افزود: با ابلاغ نسخه ۰۳ برنامه پزشک خانواده شهری، جلسهای با هدف بررسی الزامات اجرایی برنامه و نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت برگزار شد.
او با اشاره به اینکه کیش در فهرست شهرهای آزمایشی اجرای برنامه پزشک خانواده شهری قرار ندارد، افزود: تمهیدات ویژهای برای اجرای کامل برنامه در آینده پیشبینی شده است و تمامی الزامات سطح یک خدمات سلامت به طور کامل در مراکز اجرا شود.
دکتر رضانیا، آموزش و توانمندسازی کارکنان را از مهمترین پیشنیازهای موفقیت اجرای برنامه پزشک خانواده دانست و گفت: کارکنان باید با اهداف، فرآیندها و دستورالعملهای برنامه پزشک خانواده شهری آشنایی کامل داشته باشند و در اجرای دقیق آن مشارکت کنند.
او افزود: بازخوانی دستورالعملها و برنامهریزی آموزشی واحدهای گسترش و آموزش ضروری است.
سرپرست مرکز بهداشت کیش با تأکید بر اهمیت عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، خاطرنشان کرد: فعالسازی کمیته مداخلات اجتماعی (SDH) از اولویتهای اصلی برنامه پزشک خانواده است و لازم است هیئت امنای سلامت با حضور نمایندگان داخل و خارج از مرکز تشکیل شود تا با پیگیری مداخلات اجتماعی، بر شاخصهای سلامت جامعه اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.
دکتر رضانیا گفت: در مناطق آزاد نیز تشکیل این هیئت مستلزم بررسی و تصویب در شورای سلامت است.
او بر ضرورت اصلاح فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه سیب تأکید کرد و گفت: تمامی خدمات ارائهشده باید دقیق و کامل در سامانه سیب ثبت شود و انجام صحیح مراقبتها، ثبت مستندات، بهروزرسانی آمار جمعیتی و بازنگری در گروههای هدف از دیگر الزامات اجرای موفق برنامه است.
دکتر رضانیا با اشاره به اهمیت نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده، افزود: با توجه به تأکید دولت بر اجرای هرچه سریعتر برنامه پزشک خانواده در سراسر کشور، تقویت نظام ارجاع، ارتقای کیفیت خدمات سطح یک و هماهنگی واحدهای مختلف از اهمیت ویژهای برخوردار است.
او خاطرنشان کرد: لازم است هر یک از مراکز خدمات جامع سلامت، برنامه عملیاتی و نوع مداخلات اجتماعی مورد نظر خود را تدوین و ارائه کنند و فعالسازی سفیران سلامت، توسعه همکاریهای بینبخشی و معرفی برنامه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) به دستگاهها و سازمانهای مختلف، از دیگر محورهای مهم مورد تأکید در این نشست بود.