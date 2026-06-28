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در دهه اول ماه محرم بیش از ۱۵۷ هزار نفر از پایانههای مرزی خوزستان تردد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در بازه زمانی ۲۶ خردادماه تا ۵ تیرماه سال ۱۴۰۵، مصادف با اول تا یازدهم محرم در مجموع تردد ۱۵۷ هزار و ۴۵۳ نفر در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.
یزدان خسروی افزود: از این میزان، ۴۵ هزار و ۲۴۳ زائر ایرانی از طریق پایانههای مرزی خوزستان وارد کشور شده و ۵۴ هزار و ۴۰۳ نفر نیز از مرزهای استان خارج شدهاند که میزان ورود زائران ایرانی، ۳۸ هزار و ۴۵۷ نفر از مرز شلمچه و ۶ هزار و ۷۸۶ نفر از مرز چذابه بوده است.
وی با اشاره به اینکه در این مدت ۴۲ هزار و ۶۸۵ نفر از مرز شلمچه و ۱۱ هزار و ۷۱۸ نفر از مرز چذابه از کشور خارج شدهاند، بیان کرد: در بخش مسافران خارجی نیز ۲۶ هزار و ۶۲۳ مورد ورود و ۳۱ هزار و ۱۸۴ مورد خروج در پایانههای مرزی استان ثبت شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان تصریح کرد: با مدیریت و نظارت بر جریان تردد زائران، تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل رفتوآمد مسافران در این پایانهها اندیشیده شده و روند خدمترسانی به زائران با نظم کامل ادامه دارد.