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مستند پنج قسمتی «فیلسوف جنگ» با محوریت زندگی و زمانه شهید سپهبد غلامعلی رشید، از شبکه یک سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «فیلسوف جنگ» با روایتی از زندگی، اندیشهها و نقش راهبردی شهید سپهبد غلامعلی رشید، از شنبه ۶ تا چهارشنبه 10 تیرماه از شبکه یک سیما پخش میشود.
این مجموعه مستند در پنج قسمت تولید شده و به زندگی و زمانه شهید سپهبد غلامعلی رشید، ابر استراتژیست نظامی معاصر ایران، میپردازد. «فیلسوف جنگ» تلاش دارد با نگاهی مستند، ابعاد مختلف شخصیت، اندیشههای راهبردی و نقش این فرمانده برجسته را در عرصههای مختلف دفاعی و نظامی کشور به تصویر بکشد.
مستند «فیلسوف جنگ» از شنبه ۶ تیر تا چهارشنبه ۱۰ تیرماه، هر روز ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.