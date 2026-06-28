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استاندار مرکزی با تأکید بر نقش محوری شرکتهای دانشبنیان در تحول صنعتی استان گفت: نوسازی صنایع، توسعه فناوری و تقویت زیرساختهای پارک علم و فناوری از اولویتهای مدیریت استان برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در نخستین نشست هیئت امنای مستقل پارک علم و فناوری استان، استقلال این هیئت را گامی مؤثر در ارتقای جایگاه پارک و توسعه زیستبوم نوآوری و فناوری استان دانست.
دکتر مهدی زندیهوکیلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل برخورداری از صنایع مادر، تنوع واحدهای تولیدی و پیشینه صنعتی، از استانهای پیشرو کشور است و امروز بیش از هر زمان دیگری به نوسازی صنایع بر پایه دانش، فناوری و تکنولوژیهای نوین نیاز دارد.
وی افزود: نوسازی صنایع ضمن کاهش مصرف انرژی و آلایندگیهای زیستمحیطی، بهرهوری را افزایش داده و مسیر توسعه پایدار را هموار میکند و تحقق این هدف بدون نقشآفرینی شرکتهای دانشبنیان و پارک علم و فناوری امکانپذیر نیست.
استاندار مرکزی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان گفت: استان مرکزی علاوه بر توانمندیهای صنعتی، در حوزههای کشاورزی، دامپروری، گل و گیاه و آبزیپروری نیز از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و توسعه این بخشها نیز نیازمند بهرهگیری از فناوریهای نوین و رویکرد دانشبنیان است.
زندیهوکیلی، سرمایه انسانی را مهمترین مزیت استان برشمرد و افزود: وجود دانشگاهها، نخبگان علمی و نیروهای متخصص، فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان فراهم کرده است و پارک علم و فناوری باید با استفاده از این ظرفیت، زمینه رشد شرکتهای فناور و دانشبنیان را بیش از پیش فراهم کند.
وی با بیان اینکه حرکت به سمت صنایع پیشرفته، کمآببر، کمآلاینده و دارای ارزش افزوده بالا از سیاستهای اصلی مدیریت استان است، تصریح کرد: از ابتدای مسئولیت، توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان در اولویت برنامههای استان قرار داشته و حمایت از پارک علم و فناوری با جدیت ادامه خواهد یافت.
استاندار مرکزی همچنین بر تکمیل طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای پارک علم و فناوری تأکید کرد و گفت: مدیریت استان از توسعه فضاهای استقرار شرکتهای فناور، تأمین زمین و رفع موانع حقوقی و اداری حمایت میکند تا زمینه گسترش فعالیت شرکتهای دانشبنیان و تحقق مأموریت ملی استان مرکزی در حوزه فناوری و نوآوری فراهم شود.