به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباس حاجی حسینی با اشاره به جایگاه راهبردی جو در بخش کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت جو اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۱ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود که نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز خوراک دام استان خواهد داشت.

وی افزود: جو یکی از محصولات کلیدی در زنجیره تولید دام و طیور است و افزایش تولید این محصول، ضمن کاهش وابستگی به تأمین نهاده از خارج استان، به تثبیت قیمت‌ها و پایداری تولید در بخش دامپروری کمک می‌کند.

حاجی حسینی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص و محدودیت منابع آبی در استان تصریح کرد: مدیریت بهینه منابع آب، استفاده از ارقام متحمل به خشکی و اجرای توصیه‌های فنی و ترویجی، از مهم‌ترین عوامل دستیابی به این میزان تولید در استان یزد بوده است.

وی ادامه داد: برداشت این محصول با بهره‌گیری از ظرفیت کمباین‌های مکانیزه در حال انجام است و تلاش شده است عملیات برداشت در زمان مناسب صورت گیرد تا ضمن حفظ کیفیت، عملکرد مطلوب مزارع نیز حفظ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اظهار داشت: توسعه کشت محصولات اساسی و راهبردی متناسب با شرایط اقلیمی استان، افزایش بهره‌وری در واحد سطح و حمایت از کشاورزان از اولویت‌های اصلی این سازمان در مسیر تحقق تولید پایدار و تقویت امنیت غذایی است.

وی خاطرنشان کرد: تولید بیش از ۱۱ هزار تن جو در سال جاری نشان‌دهنده ظرفیت و توان بخش کشاورزی استان در تأمین نیاز‌های اساسی و حمایت از تولید داخلی در شرایط محدودیت منابع است.