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استاندار کرمانشاه گفت: شناسایی دقیق ظرفیتها، معرفی آنها به سرمایهگذاران دارای صلاحیت و حرکت به سمت فرآوری به جای خامفروشی، از مهمترین اولویتهای توسعه اقتصادی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان گفت: استان کرمانشاه دارای ظرفیتهای متعدد در حوزههای مختلف به ویژه معادن است و باید تلاش کرد با بهرهگیری از دانش فنی و فناوریهای نوین، زمینه ایجاد ارزش افزوده و توسعه سرمایهگذاری در این بخشها را فراهم شود.
استاندار کرمانشاه افزود: در این مسیر، دستگاههای اجرایی باید منافع مردم را در اولویت قرار دهند و از تفسیرهای شخصی در اجرای قوانین پرهیز کنند و همچنین اختلافات موجود میان برخی دستگاهها از جمله ثبت و منابع طبیعی باید با پیگیری معاونت مربوطه در سریعترین زمان ممکن حلوفصل شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تسهیلات سفر ریاست جمهوری به استان گفت: یکی از مصوبات مهم این سفر، اختصاص ۳۸ همت تسهیلات برای توسعه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در استان بود که رقم قابل توجهی در مقایسه با بسیاری از استانها به شمار میرود.
حبیبی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند همکاری سه ضلع بانکها، دستگاههای اجرایی و متقاضیان است، بیان کرد: اگر به دنبال کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان هستیم، باید فرآیند پرداخت تسهیلات با جدیت پیگیری شود و بانکها نیز در این مسیر همراهی بیشتری داشته باشند.
وی افزود: در همین راستا جلسات متعددی با شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی و متقاضیان برگزار شده و حتی هیئتمدیره برخی بانکهای عامل از جمله بانک سپه در استان حضور یافتهاند که در یکی از این نشستها، دو همت تسهیلات به صورت فیالمجلس مصوب شد و پیگیری لازم برای ابلاغ و پرداخت آن در حال انجام است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر تسریع در تعیین تکلیف طرحها گفت: طرحهایی که به مراحل نهایی رسیدهاند باید هرچه سریعتر با تکمیل مستندات، مدارک خود را ارائه دهند تا روند پرداخت تسهیلات بدون اتلاف زمان انجام شود؛ چرا که با توجه به شرایط تورمی، تأخیر در پرداخت تسهیلات میتواند هزینه اجرای طرحها را افزایش دهد.
حبیبی بر استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای حل مسائل و پیگیری امور در سطح ملی تأکید کرد و گفت: مردم میان مسئولان استان تفاوتی قائل نیستند و همه را در قبال مسائل و مشکلات موجود مسئول میدانند؛ بنابراین همدلی، هماهنگی و استفاده از ظرفیت یکدیگر برای پیشبرد امور استان ضروری است.
وی افزود: هدف مشترک همه ما توسعه و پیشرفت استان و گرهگشایی از مشکلات مردم است و این مهم تنها با همکاری و همافزایی میان دولت، دستگاههای اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس محقق میشود.