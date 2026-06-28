مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از حمایت ۷۹ هزار و ۴۹۸ حامی نیکوکار از ۳۱ هزار و ۴۲۳ فرزند یتیم و محسنین در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: در حال حاضر ۳۱ هزار و ۴۲۳ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که از سوی ۷۹ هزار و ۴۹۸ حامی نیکوکار حمایت می‌شوند.

ناصر عسکری‌نژاد افزود: از مجموع حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در استان، ۱۹۲ نفر از نیکوکاران خارج از کشور هستند که در حمایت از فرزندان معنوی خود مشارکت دارند.

وی با اشاره به میزان کمک‌های مردمی اظهار کرد: حامیان نیکوکار در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۹۱ میلیارد و ۵۴۴ میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت خود کمک کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با تأکید بر شفافیت طرح اکرام ایتام گفت: تمامی کمک‌های حامیان به صورت مستقیم به حساب فرزندان یتیم و محسنین واریز می‌شود.

عسکری‌نژاد از مردم نیکوکار دعوت کرد با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین، در تأمین نیاز‌های معیشتی، آموزشی و فرهنگی این فرزندان مشارکت کنند و آینده‌ای روشن‌تر برای آنان رقم بزنند.