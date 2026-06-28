به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علی حبیبی‌نژاد، ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران در رقابت‌های جام جهانی بوکس چین با شکست نماینده انگلیس، مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد و پس از حدود ۳۰ سال، نخستین مدال‌ بوکس ایران در رقابت‌های جهانی را کسب کرد.

این مراسم با حضور رئیس و اعضای هیئت بوکس خراسان رضوی و رضا خجسته، معاون اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

رضا خجسته، معاون اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز با تبریک این دستاورد، بر حمایت از قهرمانان، توسعه زیرساخت‌های بوکس و توجه به استعداد‌های این رشته در استان تأکید کرد.