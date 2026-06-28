استقبال جامعه بوکس خراسان رضوی از مدالآور تاریخی ایران
بوکسور خراسان رضوی با استقبال علاقه مندان وارد مشهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، علی حبیبینژاد، ملیپوش وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس ایران در رقابتهای جام جهانی بوکس چین با شکست نماینده انگلیس، مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد و پس از حدود ۳۰ سال، نخستین مدال بوکس ایران در رقابتهای جهانی را کسب کرد.
این مراسم با حضور رئیس و اعضای هیئت بوکس خراسان رضوی و رضا خجسته، معاون ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.
رضا خجسته، معاون ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز با تبریک این دستاورد، بر حمایت از قهرمانان، توسعه زیرساختهای بوکس و توجه به استعدادهای این رشته در استان تأکید کرد.
دومین دوره رقابتهای جامجهانی بوکس در سال ۲۰۲۶ در گویانگ چین،۳۱ خرداد با معرفی نفرات و تیمهای برتر به اتمام رسید.
ایران که با پنج بوکسور مرد و دو بوکسور در بخش زنان در این رویداد حضور یافته بود، با تک مدال برنز علی حبیبینژاد، مشترکا همراه با استرالیا، مولداوی و مکزیک در رتبه پانزدهم ایستاد.