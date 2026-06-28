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به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع)، حدود ۷۵ هزار قرص نان صلواتی در میان مردم شهرستان قوچان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه قوچان در حاشیه این مراسم گفت: شش سال است که با تصویب شورای فرهنگ عمومی شهرستان، روز شهادت امام سجاد (ع) در قوچان با عنوان «یوم السجاد» نامگذاری شده و مردم این شهرستان استقبال گستردهای از برنامههای این روز دارند.
حجتالاسلام والمسلمین هراتی مطلق افزود: یکی از برنامههای شاخص این روز، توزیع نان صلواتی در همه نانواییهای شهر است که به عشق و یاد امام زینالعابدین (ع) انجام میگیرد.
وی ادامه داد: علاوه بر روز شهادت امام سجاد (ع)، این سنت حسنه در دوازدهم محرم و همچنین در نیمه ماه مبارک رمضان نیز در قوچان اجرا میشود.
امام جمعه قوچان با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری در سطح شهر گفت: حدود ۲۰ موکب در خیابان امام خمینی (ره) برپا شده و از عزاداران حضرت امام زینالعابدین سیدالساجدین (ع) پذیرایی میکنند.
هراتی افزود: ارادت مردم قوچان به امام سجاد (ع) بسیار ویژه است، بهطوری که در این شهرستان بیش از دو هزار و ۷۰۰ نفر با نام «سجاد» نامگذاری شدهاند که نشاندهنده عشق و علاقه مردم به این امام همام است.
وی در پایان از هیئتهای مذهبی، موکبداران، خیران، نانوایان و همه مردم شهرستان که در برگزاری این برنامهها مشارکت دارند قدردانی کرد.
در همین رابطه خموش رئیس اتحادیه نانوایان قوچان نیز گفت: ۸۵ واحد نانوایی دولتی در این طرح مشارکت داشتند و با استفاده از ۳۵۱ کیسه آرد، حدود ۷۵ هزار قرص نان تولید و با کمک خیران برای سفره ناهار مردم توزیع شد.