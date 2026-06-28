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در قالب طرح مدیریت مصرف برق در سمنان ، مشترکان پر مصرف ابتدا پیامک یا تماس تذکر می گیرند و در صورت ادامه مصرف بی رویه ، اشتراک برق آنها قطع می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از اجرای طرح ملی مدیریت بار برای تضمین پایداری شبکه در اوج گرما خبر داد
مهدی پاک طینت گفت: با توجه به برنامههای وزارت نیرو برای عبور از ناترازی انرژی و توزیع عادلانه انرژی و حفظ پایداری شبکه تلاش میکنیم مشترکانی که در چارچوب الگو ، برق مصرف میکنند، با کمترین محدودیت مواجه شوند و بار اضافی ناشی از مصرف بیرویه بر دوش آنها نباشد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در شناسایی مشترکان پرمصرف، افزود: با بهرهگیری از کنتورهای هوشمند و پایش لحظهای، میزان مصرف در ساعات اوج بار را کنترل میشود و مشترکانی که مصرف آنها بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف قراردادی باشد، از طریق پیامک و تماس تلفنی تذکر دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد مشترکان استان سمنان خوشمصرف هستند تصریح کرد: با همکاری آنها، توانستیم در بخشهای تجاری و اداری حدود ۱۰ گیگاوات انرژی را مدیریت کنیم و به دلیل همراهی خوب مردم، تاکنون هیچگونه محدودیتی در حوزه مصرف خانگی اعمال نشده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با ارائه توصیههای کاربردی جهت کاهش فشار بر شبکه، از شهروندان خواست تا با تنظیم دمای کولر روی ۲۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از لامپهای LED و مدیریت مصرف لوازم پرمصرف (مانند پمپهای آب و هواپزها) در ساعات اوج بار، به تأمین انرژی پایدار برای صنایع و مراکز خدماترسانی کمک کنند.
وی همچنین از اجرای پویش ۲۵ درجه خبر دادو گفت: این پویش تا پایان شهریور ادامه دارد.