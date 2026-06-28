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سریال «دو نیمه ماه» به کارگردانی احمد معظمی که در فضای تاریخ معاصر ساخته شده و یک قصه عاشقانه در بستری تاریخی دارد، از یکشنبه ۷ تیر ماه جایگزین «گذرگاه» میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «دو نیمه ماه» به تهیه کنندگی حسین فلاح در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقهای تولید شده است که سه دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰ را در بر میگیرد.
این مجموعه تلویزیونی داستان دو شخصیت به نامهای «آذر» و «وحید» را روایت میکند که در کودکی، پدر و مادر خود را در جریان درگیری ساواک با یکی از اعضای گروهک منافقین از دست میدهند.
آنها در همان کودکی به یک پرورشگاه منتقل میشوند و پس از وقوع حوادثی از یکدیگر جدا میافتند.
وحید که پدر و مادرش پزشک هستند، در جوانی وارد نیروهای امنیتی انقلاب اسلامی میشود و محیا که مادرش بهیار است، به گروهک منافقین میپیوندد.
محیا دهقانی، حمید گودرزی، داریوش فرهنگ، نگین صدقگویا، نیما نادری، ایوب آقاخانی، مهدی فخیمزاده، مهلقا باقری، فریبا کوثری و … از جمله بازیگران این سریال تلویزیونی هستند که هر روز از شبکه تماشا ساعت ۱۷ روی آنتن میرود.