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رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۷۰۸ سند تفکیکی برای واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرستان رودان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی گفت: با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان و مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی، این سندها برای واحدهای ساخته شده در سایت ۷۵ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن رودان صادر و تحویل متقاضیان شد.
وی افزود: صدور این شمار سند تفکیکی برای واحدهای مسکن ملی گامی مهم برای تثبیت مالکیت قانونی ساکنان و همچنین جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی احتمالی در آینده میشود.
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قهرمانی گفت: طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان رودان با جدیت در حال پیگیری است و صدور اسناد تفکیکی برای سایر واحدها نیز در دستور کار مسئولان قرار دارد.