سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از آمادگی گسترده بیش از ۱۱۰۰ مجتمع خدماتی و رفاهی در سطح راه‌های مواصلاتی کشور برای ارائه خدمات بی‌وقفه به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر مقام معظم رهبری خبر داد.

استقرار تجهیزات و آمادگی ۱۱۰۰ مجتمع بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به عزاداران قائدشهید

استقرار تجهیزات و آمادگی ۱۱۰۰ مجتمع بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به عزاداران قائدشهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا زمانیان، سرپرست دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در اظهاراتی از آمادگی تمام ظرفیت‌های رفاهی در مسیرهای اصلی کشور برای تسهیل تردد عزاداران خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت تردد در این ایام حساس، گفت: «بیش از ۱۱۰۰ باب مجتمع خدماتی-رفاهی بین‌راهی در سطح کشور برای ارائه خدمات شبانه‌روزی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت آماده شده‌اند.»

زمانیان تأکید کرد که برای تضمین کیفیت خدمات، کمیته‌های ویژه نظارت استانی و شهرستانی در سراسر کشور تشکیل شده‌اند. وی افزود: «تمرکز اصلی تیم‌های نظارتی بر محورهای منتهی به شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس است و بازدیدهای میدانی جهت شناسایی و رفع فوری هرگونه نقص در امکانات رفاهی با جدیت در حال انجام است.»

وی در ادامه تصریح کرد که تیم‌های بازرسی سازمان راهداری، علاوه بر نظارت بر کیفیت امکانات بهداشتی و نمازخانه‌ها، بر وضعیت جایگاه‌های عرضه سوخت و سایر خدمات رفاهی نیز نظارت مستمر خواهند داشت تا پاسخگویی به نیاز عزاداران در بالاترین سطح ممکن صورت گیرد.