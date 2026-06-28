به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مرحوم حاج کربلایی محمد صفرزاده در ۹۴ سالگی به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر آن مرحوم امروز بر دستان مردم ولایی طبس تشییع و در جوار فرزندش در محل گلزارشهدای آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس به خاک سپرده شد.

شهید عباس صفرزاده یکم آذرماه سال ۱۳۴۷ در محمدآباد متولد شد و در سی‌ام اسفند ماه ۱۳۷۹ در سنگان خواف در درگیری با اشرار به شهادت رسید.