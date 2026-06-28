به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست تأمین مالی طرح‌های شاخص استان اظهار داشت: تجربه نشان داده است که تکیه صرف به اعتبارات عمومی، پاسخگوی نیاز‌های گسترده استان‌ها نیست. از این‌رو، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تجهیز منابع مالی، یک ضرورت مدیریتی و راهبردی است.

استاندار بوشهر تاکید کرد: استفاده از منابع مختلف اعتباری برای تسریع در تکمیل پروژه‌های مذکور در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های عمرانی دارای توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی را با تضمین دولت فراهم کرده است.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم همکاری بانک‌های استان برای استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت گفت: مدیران بانک‌ها باید بیش از سال گذشته پای کار باشند تا از این ظرفیت، استفاده لازم را ببریم.

زارع یادآور شد: بیمارستان‌ها از طرح های مهم حوزه درمانی استان به شمار می‌روند که از ظرفیت ماده ۵۶ برای تسریع در اتمام این پروژه‌ها بهره می‌بریم.

استاندار بوشهر افزود: سد دالکی، بزرگراه دالکی به کنارتخته، تکمیل طرح فاضلاب شهری بوشهر و آب‌شیرین‌کن سیراف نیز از جمله طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان هستند که از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برای تسریع در تکمیل آنها، استفاده می‌شود.

زارع گفت: دولت چهاردهم برای افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود شاخص‌های رفاه و معیشت جامعه، نهایت توان خود را به کار گرفته و امیدوارم در این راستا به اهداف مورد نظر برسیم.