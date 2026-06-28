به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی گفت: سرویس رایگان انتقال این زائران از ارومیه به مرز تمرچین نیز راه‌اندازی می‌شود.

ارسلان شکری افزود: ناوگان رایگان برای جابه‌جایی زائران به اربیل، هماهنگی برای انتقال زائران میان کربلا و اربیل و تعیین ترمینال رفت و برگشت در عمود ۲ یا ۶۰ کربلا از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از آغاز فعالیت کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین خبر داد و گفت: تشکیل کمیته تخصصی برای پایش مستمر طرح‌ها، پیش‌فروش اینترنتی بلیت اتوبوس، تأمین سوخت، پیش‌بینی موکب‌های معین در اربیل و کربلا و برگزاری جلسات ارزیابی از دیگر برنامه‌های این ستاد است.

وی با یادآوری اینکه برای مدیریت بهتر تردد زائران، مدل دو مرزی در استان اجرا می‌شود، ادامه داد: بر این اساس، مرز تمرچین به‌عنوان مرز خروجی و مرز بازرگان به‌عنوان مرز ورودی زائران کشور‌های همسایه تعیین شده و مسیر ارومیه–تمرچین–اربیل–کربلا به‌عنوان مسیر اصلی تردد زائران در نظر گرفته شده است. شکری با اشاره به روند رو به رشد تردد زائران از مرز تمرچین گفت: تعداد زائران عبوری از این مرز از ۹۱ هزار و ۲۳۷ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۱۶۶ هزار و ۴۱۰ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۷۵ هزار نفری تردد طی چهار سال گذشته است. وی گفت: در قالب برنامه‌های آماده‌سازی کریدور اربعین، اجرای ۳۰ کیلومتر نیوجرسی در نقاط حادثه‌خیز، ۷۰ کیلومتر لکه‌گیری و روکش آسفالت و همچنین اورهال سیستم روشنایی محور بازرگان تا تمرچین به طول ۱۵۰ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: برای افزایش ایمنی تردد، علاوه بر اجرای ۲۵۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب تابلو‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی در ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های منتهی به مرز تمرچین نیز انجام خواهد شد.