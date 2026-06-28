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دولت فرانسه مرگ و میر ناشی از موج اخیر گرما در این کشور را بالاتر از حد معمول توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، استفانی ریست (Stéphanie Rist)، وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرد از روز سه شنبه گذشته، طرحی برای بسیج تمام ابزار و دستگاههای مرتبط به اجرا در آمده است تا مراقبتهای لازم صورت گیرد.
وزیر بهداشت فرانسه بار دیگر تأکید کرد طرح موسوم به «اورسان» از روز سه شنبه در سطح ۲ و سپس در سطح ۳ فعال شده است تا تمام منابع موجود بسیج شوند.
ریست وضعیت کنونی گرما و عوارض ناشی از آن را «لحظهای بحرانی و فشار» بر دستگاههای مراقبت بهداشتی توصیف کرد.
وی با اشاره به عدم امکان ارائه آمار در سطح کشوری، میزان مرگ و میرهای مرتبط با موج گرما را «بالاتر از حد معمول» دانست و از اقدامات آتی برای شناسایی و حمایت بهتر از افرادی که تنها زندگی میکنند، خبر داد.
وزیر بهداشت در مصاحبه با نشریه لا تریبون اظهار داشت: «ما شاهد تعداد مرگ و میر بالاتر از حد معمول به دلیل موج گرما هستیم.
وی تصریح کرد تاثیر گرمای شدید روزهای اخیر در برخی افراد، به ویژه افراد آسیب پذیر و سالمند به طور آنی نبوده و حتی در شهروندان جوان نیز گاهی اوقات دیده میشود که پنج تا ده روز پس از موج گرما به بخش مراقبتهای فوریتی مراجعه میکنند.
وی افزود: «ما نشانههایی در اختیار داریم که حاکی است به احتمال زیاد، میزان مرگ و میر بالاتری نسبت به همین زمان در سال گذشته وجود خواهد داشت».
ریست درباره شمار مرگ و میر ناشی از عوارض گرما، تاکید کرد ارائه اطلاعات فوری و جامع غیرممکن است.
به گفته این وزیر دولت فرانسه، دادههای به دست آمده در وزارت بهداشت، به دلیل وجود گواهیهای فوت الکترونیکی و کاغذی «با تأخیر» جمع آوری میشود و پردازش اطلاعات به دست امده از گواهیهای کاغذی به زمان بیشتری نیاز دارد.
ریست در عین حال تصریح کرد که روند افزایشی مرگ و میر حاکی است علت افزایش آن موج اخیر گرماست.