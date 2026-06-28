مدیر توسعه و کسب‌وکار بنیاد علوی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان خبر داد و گفت:در دو سال گذشته یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان به سیستم‌ نوین آبیاری تجهیز شده است.

تجهیز یک هزار و ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی لرستان به سیستم‌ نوین آبیاری

تجهیز یک هزار و ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی لرستان به سیستم‌ نوین آبیاری



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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر توسعه و کسب‌وکار بنیاد علوی، از اجرای طرح‌های توسعه‌ای با محوریت مشارکت مردمی در استان لرستان خبر داد و گفت: با استفاده از تسهیلات کم‌بهره‌ای به کشاورزان ،در دو سال گذشته یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان به سیستم‌های نوین آبیاری تجهیز شده است.

یعقوبی با اشاره به راه‌اندازی «شبکه تسهیل‌گری» در بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان افزود: رویکرد بنیاد علوی بر این اساس است که کارها با مشارکت مردم و توسط خود مردم انجام شود و این موضوع به عنوان یکی از اصول اصلی فعالیت‌های بنیاد در نظر گرفته شده است.

مدیر توسعه و کسب‌وکار بنیاد علوی افزود: در استان لرستان این رویکرد به شکل بسیار موفقی اجرا شده و اقداماتی که در برخی مناطق کشور به‌سختی انجام می‌شود، با مشارکت گرو های بنیاد علوی در این استان با کیفیت مطلوب به نتیجه رسیده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها با مشارکت مردم و با هم‌افزایی سازمان جهاد کشاورزی انجام شده است، افزود: بر اساس ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف استان،بیشترین بهره‌برداری را از منابع آبی داریم و با افزایش بهره‌وری آب، زمینه توسعه ی کشاورزی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به یکی از طرح های اجرا شده در شهرستان ازنا بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان لرستان و شهرستان ازنا، یکی از طرح ها در مدت زمان کوتاهی و با همکاری جهاد کشاورزی و مشارکت مردم به سرانجام رسید.

وی اشاره به حمایت بنیاد علوی از اجرای چنین طرح‌هایی در سراسر استان بیان کرد: قدردان کشاورزان منطقه هستیم که با حضور فعال خود در اجرای طرح‌ها مشارکت داشتند.

یعقوبی افزود: تغییر این رویکرد علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع آبی، موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد و این موضوع نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی کشور دارد.