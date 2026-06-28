استاندار کرمان گفت: توجه دستگاه قضایی به اولویت‌های استان، یکی از اتفاقات مثبت و ارزشمند در کرمان است که آثار آن در بازدید از طرح‌های اولویت‌دار و پیشران اقتصادی استان به‌خوبی مشهود بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، استاندار کرمان با همراهی معاونان، مدیرکل حوزه و مدیرکل روابط عمومی استانداری به مناسبت هفته قوه قضائیه با رئیس کل و معاونان دادگستری استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

استاندار کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی گفت: بخشی از آرامش و امنیت امروز کرمان، مرهون همکاری و تلاشی است که از طرف دستگاه قضا در حال انجام است.

وی افزود: کرمان، مسیر توسعه و جذب سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند و مولفه امنیت در این مسیر امری بسیار مهم است.

طالبی گفت: تعامل و هماهنگی مطلوب میان مسئولان در سطوح استانی، شهرستانی و حتی بخش‌ها، موجب ایجاد رضایت نسبی از عملکرد دستگاه قضایی در پیگیری و تحقق اولویت‌های استان شده است.