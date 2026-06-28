ایلیا حمزه، ملی‌پوش قمی هاکی روی یخ، با تیم ملی ایران عنوان نایب‌قهرمانی جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ایلیا حمزه، ملی‌پوش قمی هاکی روی یخ، در ترکیب تیم ملی مردان ایران در رقابت‌های جام آسیایی تات‌نفت ۲۰۲۶ به میزبانی کازان روسیه، عنوان نایب‌قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

تیم ملی ایران در این رقابت‌ها که به میزبانی کازان روسیه برگزار شد، با نمایش درخشان خود به دیدار نهایی راه یافت و در فینال پس از رقابتی نزدیک برابر تیم روسیه با نتیجه ۸ بر ۶ شکست خورد تا بر سکوی دوم این مسابقات قرار گیرد.