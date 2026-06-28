فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۸۰ کیلوگرم تریاک در شهرستان گچساران و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر به شهرستان گچساران، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را در محور شیراز ـ گچساران شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از این خودرو، ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند.