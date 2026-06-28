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برنامهریزی برای حضور ۱۵۰ هزار نفر از مردم سیستان و بلوچستان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگکننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در شورای برنامه ریزی و هماهنگی تشییع پیکر حضرت آیت الله خامنه ای (قدس سره) گفت: برنامهریزی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قالب ۶ حوزه عملیاتی شامل اعزام متمرکز و غیرمتمرکز، اسکان، حملونقل، پذیرایی، برگزاری مراسم جاماندگان و فضاسازی محیطی انجام شده و کمیتههای تخصصی مسئولیت اجرای هر بخش را بر عهده دارند.
علی ثمره حسینی بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، ۱۵۰ هزار نفر از مردم سیستان و بلوچستان در این آیین شرکت خواهند کرد که اعزام آنان به ۲ شیوه متمرکز و غیرمتمرکز صورت میگیرد. برای اعزام متمرکز ۳۰۰ دستگاه اتوبوس پیشبینی شده و هماهنگیهای لازم با استانداری و دستگاههای اجرایی برای تأمین ناوگان حملونقل در حال انجام است.
وی با اشاره به برنامههای اسکان و پشتیبانی گفت: اسکان پنج هزار نفر از شرکتکنندگان در مشهد برنامهریزی شده و با توجه به مدت حضور آنان، تأمین ۱۱ وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگکننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ادامه داد: همزمان با آیین تشییع، مراسم بزرگداشت و آیین جاماندگان در تمامی شهرستانهای سیستان و بلوچستان، مساجد و اماکن پیشبینی شده برگزار میشود و فضاسازی محیطی، نصب نمادها و اجرای برنامههای فرهنگی نیز با مشارکت شهرداریها، دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مسئول در دستور کار قرار دارد.