سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از استقرار سامانه‌های هوشمند پایش و اجرای طرح ویژه کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۰ تیرماه، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی زندی‌فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل، اظهار داشت که در راستای ارتقای سطح ایمنی سفرها، نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی از مبدأ تا مقصد با دقت بسیار بالا انجام خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در این طرح گفت: «رصد هوشمند ناوگان از طریق سامانه‌های پایش، در کنار کنترل دقیق مدارک رانندگان و عملکرد مدیران فنی شرکت‌های حمل‌ونقل، از محورهای اصلی قرار دارد تا از هرگونه نقص فنی یا رفتاری که موجب کاهش ایمنی شود، پیشگیری گردد.»

زندی‌فر افزود که در این بازه ۱۰ روزه، تمامی ابعاد از جمله سلامت فنی خودروها، تجهیزات ایمنی و کنترل سرعت حرکت ناوگان، به‌صورت لحظه‌ای و هوشمند مورد پایش قرار می‌گیرد تا سفرهای عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع با بالاترین سطح ایمنی انجام شود.