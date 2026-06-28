مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: برای نخستین بار، عملیات حفاظتی و احیای عرصه‌ها در سطح ۱۵ هزار هکتار، با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال و با مشارکت ۱۰۰ درصدی جوامع محلی و بهره‌برداران به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رهایی گفت: ۱۰ پروژه راهبردی آبخیزداری شامل ساخت بندهای خاکی، لایروبی سازه‌ها و عملیات سنگ و ملات در نقاط مختلف استان اجرا شده که مجموع حجم عملیاتی آن به بیش از ۱۵ هزار مترمکعب می‌رسد.

وی ویژگی متمایز این پروژه‌ها را تکیه کامل بر ظرفیت‌های مردمی دانست و افزود: «اجرای تمام‌عیار این طرح‌ها توسط خودِ بهره‌برداران، نه‌تنها سرعت کار را دوچندان کرده، بلکه باعث مدیریت بهینه اعتبارات دولتی و ایجاد حس مالکیت و حفاظت پایدار در میان بومیان منطقه شده است.

استان سمنان که با داشتن ۵۴ درصد بیابان همواره با تهدیدهای ناشی از خشکسالی و سیلاب‌های فصلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اکنون با توسعه طرح‌های آبخیزداری گام مهمی در جهت صیانت از ۸۵۰ گونه گیاهی ارزشمند و توسعه صادرات غیرنفتی برداشته است. کارشناسان معتقدند این رویکرد مشارکتی می‌تواند کلید مقابله با مهاجرت روستایی و توسعه صنایع سبز در قلب کویر ایران باشد.