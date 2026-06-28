رئیس سازمان صداوسیما در بازدید از پشت‌صحنه ویژه‌برنامه «جام ۲۶» شبکه سه سیما ضمن تأکید بر اهتمام رسانه ملی بر پخش باکیفیت مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ برای مخاطبان، از تلاش‌های انجام شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی پخش این برنامه در شرایط دشوار سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیمان جبلی با حضور در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی)، از استودیو ویژه‌برنامه «جام ۲۶» شبکه سه سیما بازدید کرد.

رئیس سازمان صداوسیما در جمع عوامل این ویژه‌برنامه، با اشاره به اهمیت پوشش رویداد‌های ورزشی در سطح ملی که برای جامعه جذابیت‌های بسیاری دارد، این برنامه را مصداق تلاش رسانه ملی برای خدمتگزاری به مخاطبان و بهره‌مندی علاقه‌مندان به فوتبال از تماشای بازی‌ها در سطح کیفی بالا برشمرد.

رئیس رسانه ملی با اشاره به دشواری‌های دریافت حق پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کرد: علی‌رغم تمام چالش‌های موجود، صداوسیما موفق به تأمین کامل گزینه‌های حق پخش شد.

تدابیر پدافندی در ساخت استودیوی فاخر

جبلی با اشاره به روند ساخت استودیوی اختصاصی این برنامه تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص و جنگ تحمیلی سوم، این استودیو با لحاظ کردن تدابیر ویژه پدافندی و با همکاری حوزه‌های فنی و ورزشی در زمان حملات رژیم صهیونی احداث شد.

این استودیوی فاخر نه‌تنها برای جام جهانی، بلکه بستری مناسب برای برنامه‌سازی‌های آتی در مناسبت‌های گوناگون خواهد بود.

دکوری با پیام ایستادگی و بازسازی

رئیس رسانه ملی در توصیف طراحی دکور برنامه «جام ۲۶» گفت: این دکور با الهام از «تالار ۱۲ هزار نفری آزادی» طراحی شده که در جریان تجاوز اخیر به کشورمان آسیب دید.

این انتخاب، نمادی از سربلندی ایران عزیز و اراده ملت برای بازسازی ویرانی‌هاست؛ پیامی که نشان می‌دهد همان‌طور که این ورزشگاه دوباره ساخته خواهد شد، ایران نیز مقتدرانه از بحران‌ها عبور می‌کند.

مدیریت چالش‌های حضور در کشور میزبان

جبلی در بخش دیگری از سخنان خود به فشار‌های سیاسی و مشکلات صدور روادید برای گروه رسانه‌ای اعزامی همراه تیم ملی اشاره کرد و گفت: با وجود تمام کارشکنی‌ها و تنش‌های سیاسی، ما با در نظر گرفتن لایه‌های مختلف پدافندی، امکان حضور تیم رسانه‌ای خود را برای پوشش حداکثری فراهم کردیم تا مخاطبان از جزئیات این رویداد بزرگ بی‌نصیب نمانند.

در پایان این بازدید، رئیس رسانه ملی ضمن قدردانی از مهدی‌هاشمی، تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «جام ۲۶»، در بدو ورود به استودیو گفت‌وگویی دوستانه با مجریان این برنامه محمدحسین میثاقی و حافظ کاظم‌زاده نیز داشت و از تلاش‌های تیم جوان و باانگیزه این برنامه تشکر کرد.