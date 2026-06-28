در هفته منتهی به ۵ تیرماه ۱۴۰۵، با وجود تعطیلی رسمی روز چهارشنبه و کاهش روز‌های معاملاتی به ۴ روز، بازار فیزیکی بورس کالا هم‌چنان هفته‌ای پررونق را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفته منتهی به ۵ تیر ۱۴۰۵، شمش بلوم، سیمان و آهن اسفنجی ۳ محصول با بیش‌ترین ارزش معاملات هفته بودند و در بخش حجم معاملات نیز سیمان، آهن اسفنجی و گندله سنگ‌آهن در صدر جدول ایستادند.

حضور ۳ محصول فولادی در میان ۵ کالای باارزش هفته، بار دیگر از نقش محوری زنجیره فولاد در معاملات بورس کالا حکایت دارد.

شمش بلوم در صدر ارزش معاملات

بررسی آمار‌های معاملاتی نشان می‌دهد شمش بلوم با ثبت ۲ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان ارزش معاملات، عنوان ارزشمندترین محصول هفته بورس کالا را از آن خود کرد و در صدر جدول هفتگی ایستاد.

پس از آن، طلای خاکستری تالار صنعتی یعنی سیمان، با ثبت ۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان ارزش معاملات، دومین محصول پرفروش هفته شد.

آهن اسفنجی نیز با ثبت ۲ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان ارزش معاملات، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و جایگاه پررنگ زنجیره فولاد در معاملات هفتگی را تثبیت کرد.

در همین حال، فلز سرخ که در هفته منتهی به ۲۹ خرداد صدرنشین ارزش معاملات بورس کالا بود، این بار با ثبت ۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان ارزش معاملات در جایگاه چهارم قرار گرفت و همچنان در جمع محصولات اثرگذار بازار باقی ماند.

میلگرد نیز با ثبت ۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان ارزش معاملات، پنجمین محصول پرفروش هفته بود؛ به این ترتیب، ۳ محصول از ۵ کالای نخست جدول ارزش معاملات به زنجیره فولاد اختصاص یافت.

سیمان دوباره صدرنشین حجم معاملات شد

در بخش حجم معاملات نیز سیمان برای دومین هفته متوالی صدرنشین بازار شد. در هفته منتهی به ۵ تیر، ۸۸۴ هزار و ۵۲۳ تن سیمان در تالار فیزیکی بورس کالا معامله شد و این محصول بار دیگر بیش‌ترین حجم مبادلات هفتگی را به خود اختصاص داد.

پس از آن، آهن اسفنجی با ثبت ۸۸ هزار و ۴۵۰ تن معامله در رتبه دوم قرار گرفت و گندله سنگ‌آهن نیز با ۷۸ هزار تن معامله، سومین محصول پرحجم هفته شد.

شمش بلوم نیز که عنوان ارزشمندترین محصول هفته را به خود اختصاص داده بود، با ثبت ۵۲ هزار تن معامله در جایگاه چهارم جدول حجم معاملات قرار گرفت.

تداوم نقش‌آفرینی زنجیره فولاد در تالار صنعتی

زنجیره فولاد در هفته منتهی به ۵ تیر هم‌چنان موتور محرک معاملات بورس کالا بود؛ به‌گونه‌ای که شمش بلوم، آهن اسفنجی و میلگرد به ترتیب با ثبت ۲ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، ۲ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان و ۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان ارزش معاملات، بیش‌ترین سهم را از دادوستد‌های فولادی بازار به خود اختصاص دادند.

در ادامه، ورق‌های رنگی، گالوانیزه و قلع‌اندود با ثبت یک هزار و ۸۵ میلیارد تومان ارزش معاملات در جایگاه چهارم فولادی‌ها قرار گرفتند. تیرآهن نیز با ۲۰۰ میلیارد تومان و ورق گرم با ۹۳ میلیارد تومان، دیگر محصولات فعال این زنجیره در هفته گذشته بودند.

معدن‌کاران در مسیر ثبات معاملات

در میان محصولات معدنی، گندله سنگ‌آهن با ثبت ۷۹۱ میلیارد تومان ارزش معاملات، در صدر این گروه قرار گرفت. کنسانتره سنگ‌آهن نیز با ثبت ۴۴۲ میلیارد تومان ارزش معاملات، جایگاه دوم محصولات معدنی را به خود اختصاص داد و هم‌چنان نقش مهمی در معاملات زنجیره معدن و فولاد ایفا کرد.

فلزات پایه در مدار معاملات هفتگی

در بازار فلزات پایه، فلز سرخ بار دیگر بیش‌ترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و با ثبت ۲ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان، در صدر این گروه قرار گرفت.

پس از آن، آلومینیوم یا نقره‌ای صنعت با ثبت یک هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان ارزش معاملات، دومین فلز پایه پرفروش هفته بود.

شمش روی نیز در هفته منتهی به ۵ تیر، ۴۹ میلیارد تومان ارزش معاملات را به ثبت رساند و به حضور خود در معاملات فلزات پایه ادامه داد.