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تحسین مردم از پاسخ قاطعانه نیروهای مسلح به تجاوز دشمن آمریکایی

مردم غیور پایتخت در تجمع شبانه خود از پاسخ موشکی و پهپادی نیروهای مسلح به تجاوز چند شب گذشته دشمن آمریکایی به جنوب ایران حمایت کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۰۹:۵۵
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، حمله موشکی سپاه
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