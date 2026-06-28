به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی درگذشت سیمین‌دخت وحیدی، شاعر کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت صالحی به این شرح است:

درگذشت بانوی فرهیخته و دلداده ایران اسلامی، زنده‌یاد سیمین‌دخت وحیدی، موجب اندوه و تأثر شد. ایشان از جمله شاعرانی بودند که شعر را میدان پاسداشت هویت، ایمان و ایران می‌دانستند. زبان زنده‌یاد وحیدی، زبانی ریشه‌دار، صریح و مسئولانه بود و در آثارش، پیوند میان فرهنگ ایرانی، باور‌های دینی و عشق به میهن، جلوه‌ای آشکار داشت؛ چه آنکه سروده‌هایی از ایشان، گویی برای سروقامتان شهید هر سه جنگ تحمیلی ایران عزیزمان سروده شده است.

اینجانب درگذشت این بانوی ارجمند را به خانواده محترم به ویژه فرزند ایشان، پژوهشگر موثر و فعال عرصه دفاع مقدس جناب آقای محمد قاسم فروغی جهرمی، جامعه ادبی کشور و دوستداران ایشان صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستارم.

سیمیندخت وحیدی شاعر کشورمان به دلیل کهولت سن ظهر ۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت چشم از جهان فروبست.

سیمیندخت وحیدی به سال ۱۳۱۲ در «جهرم» فارس به دنیا آمد. او کارشناسی ادبیات داشت و در حوزه هنری، آموزش و پرورش و تربیت معلم خدمت کرد. قبل از انقلاب، شعر‌های سیاسی می‌گفت و پس از آن شعرهایش با مضمون انقلاب، امام خمینی (ره)، رزمندگان دفاع مقدس و... بود.

مجموعه شعر‌های این شاعر عبارتند از: «یک آسمان شقایق»، «حس می‌کنم زندگی را»، «موج‌های بی‌قرار» و «هور». تعدادی از آثار گردآوری‌شده توسط او هم «در قاب گل‌ها»، «کوثر»، «چشم بیمار»، «غم دلدار»، «شعر جوان» و «از نگاه آینه‌ها» نام دارند.