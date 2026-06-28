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دادههای اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق خزانه اسلامی از اولین روز هفته گذشته تا روز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ با رشد ۰٫۱ واحد درصدی، به ۳۹٫۹۱ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس دادههای اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز شنبه ۳۰ خرداد تا روز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵، مجموع حجم معاملات خرد اوراق خزانه اسلامی ایران (اخزا) به ۶ میلیون و ۶۷۲ هزار ورقه رسیده است.
آمارها نشان میدهد بیشترین و کمترین حجم معاملات اوراق خزانه اسلامی (اخزا) بهترتیب در روزهای ۳۰ خرداد و ۲ تیر، با ثبت حدود «۲ میلیون و ۲۹۰ هزار ورقه» و «۷۸۸ هزار ورقه» رقم خورده است.