به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حامد دائمی در مراسم آغاز این طرح گفت: طرح هادی روستای گردشگری گیسوم در شهرستان تالش، با ۴ میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت ۵ هزار مترمربع از معابر اصلی و فرعی، ساماندهی ورودی‌ها و بهبود زیرساخت‌های اولیه این روستا آغاز شد.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقا کیفیت زندگی ساکنان روستای گیسوم و فراهم کردن بستری مناسب برای جذب حداکثری گردشگران و سرمایه‌گذاری در این منطقه عنوان کرد و افزود: روستای گیسوم با برخورداری از ویژگی‌های منحصربه فردی مانند هم‌جواری با جنگل‌های انبوه و سواحل دریای خزر و همچنین بهره‌مندی از فرهنگ بومی غنی، ظرفیت فراوانی برای توسعه صنعت گردشگری دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از اجرای طرح هادی در ۶۵ درصد از روستا‌های مشمول طرح در استان خبر داد و گفت: تمرکز بنیاد مسکن استان بر توسعه زیرساخت‌ها در روستا‌هایی مانند گیسوم که ظرفیت گردشگری بالایی دارند بیشتر شده است تا گامی مؤثر برای تحقق اهداف اقتصادی و فرهنگی در استان برداشته شود.