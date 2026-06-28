نظارت بازرسان صمت از نانواییهای بجنورد
نان، اصلیترین کالای سفره بسیاری از خانوادههاست و کیفیت و قیمت آن، همواره مورد توجه مردم و دستگاههای نظارتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،
خبرنگار صداوسیما با بازرسان سازمان صمت همراه شده تا با حضور در نانواییهای شهر، کیفیت نان، رعایت وزن چانه و ضوابط بهداشتی را بررسی کنند.
در این بازدید بازرسان صنعت، معدن و تجارت از نانواییهای سطح شهر، وزن چانه انواع نان از جمله سنگک، بربری و سایر نانهای سنتی، رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت پخت مورد ارزیابی قرار گرفت.
تعدادی از نانواییها به دلیل رعایت کامل ضوابط، کیفیت مناسب نان و حفظ وزن استاندارد مورد تأیید بازرسان قرار گرفتند.
در مقابل، در برخی واحدهای نانوایی نیز تخلفاتی از جمله کمفروشی، رعایت نکردن اصول بهداشتی و مغایرت در وزن چانه مشاهده شد که مطابق مقررات، اقدامات قانونی و تذکرات لازم برای آنها در نظر گرفته شد.
بسیاری از نانوایان با اشاره به کیفیت پایین و کمبود آرد، این موضوع را یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت نان عنوان کردند و خواستار تأمین آرد باکیفیت شدند.