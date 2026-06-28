به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آلبوم «شور سه‌گاه» عنوان یکی ازتازه‌ترین مجموعه‌های موسیقی در فرآیند تولید و عرصه آلبوم‌ها است که نسخه مجازی آن طی روز‌های گذشته با هنرمندی جهانشاه برومند، رضا مهدوی و فریدون احتشامی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

آلبوم «شور سه‌گاه» اثری از جهانشاه برومند، رضا مهدوی و فریدون احتشامی و شامل دو قطعه بداهه نوازی در فرم و قالب موسیقی ملی ایران، بر اساس آنیت و حس لحظه‌ای نوازندگان به سبک و سیاق و شیوه نوازندگان و تکنوازان رادیو ایران است.