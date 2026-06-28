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رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: تاریخ انقلاب اسلامی گواه آن است که ترور و خشونت هرگز نتوانسته مسیر حقطلبی این ملت را متوقف سازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در پیامی به مناسبت هفتم تیر، سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن آیت الله بهشتی و بیش از ۷۰ تن از یاران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۰ نوشت: هفتم تیرماه، یادآور یکی از اندوهبارترین و در عین حال پرافتخارترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی و جمعی از یاران صدیق انقلاب، مظلومانه در راه آرمانهای بلند اسلام و انقلاب توسط منافقین کوردل به شهادت رسیدند و نام خویش را در زمره خادمان صادق این ملت جاودانه ساختند.
شهید بهشتی شخصیتی جامعالاطراف، اندیشمندی ژرفنگر و مدیری مدبر بود که با ایمان راسخ، عقلانیت انقلابی و بینشی عمیق، نقش بیبدیلی در تبیین مبانی فکری نظام اسلامی، تدوین قانون اساسی و پایهگذاری ساختارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایفا کرد. او نماد عدالتخواهی، استقامت و مظلومیتی بود که در برابر هجمهها و تخریبها، جز برای رضای الهی و اعتلای انقلاب اسلامی گام برنداشت.
شهادت مظلومانه این عالم فرزانه و یاران باوفایش در حادثه هفتم تیر، گرچه ضایعهای بزرگ برای ملت ایران بود، اما خون پاک آنان نهال نوپای انقلاب را آبیاری کرد و موجب استحکام هرچه بیشتر پایههای نظام اسلامی شد. تاریخ انقلاب اسلامی گواه آن است که ترور و خشونت هرگز نتوانسته مسیر حقطلبی این ملت را متوقف سازد، بلکه ارادهها را استوارتر و عزمها را راسختر کرده است.
امروز پاسداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی، پاسداشت اندیشه عدالتمحور، قانونگرایی، اخلاقمداری و مردمباوری است؛ ارزشهایی که همچنان چراغ راه مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی به شمار میرود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی و شهدای والامقام هفتم تیر، این روز را به ملت شریف ایران، خانوادههای معظم شهدا و همه دلسوزان انقلاب اسلامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات آن شهیدان و توفیق ادامه راه پرافتخارشان را مسئلت مینمایم.