تیم‌های فوتبال پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم برابر حریفان خود به تساوی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در هفته سی و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور (جام آزادگان) تیم پالایش نفت بندرعباس دیروز (۶ تیرماه) در ورزشگاه خلیج فارس مقابل صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل دست یافت.

دیگر نماینده استان تیم شناور سازی قشم برابر میزبان خود تیم کارا گستر تبریز با تساوی یک یک متوقف شد.

در جدول رده بندی تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۴۰ امتیاز نهم است و تیم شناور سازی قشم با ۳۱ امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار دارد.

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