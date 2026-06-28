تالارهای بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۷ تیر ماه، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۴۹۹ تن انواع محصول است و تمرکز عرضه‌های امروز بر روی سیمان و سنگ آهن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۸۶۰ هزار و ۱۴۰ تن محصول در تالار حراج باز روی تابلو می‌رود. ۶۷۵ هزار تن سنگ آهن، ۱۷۹ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار و ۱۴۰ تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در این روز ۸۴۷ هزار و ۹۱۷ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می‌شود.

۲۸۶ هزار و ۴۳۶ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می‌شود. ۱۰۵ هزار و ۵۳۶ تن سیمان، ۸۲ هزار و ۹۰۰ تن قیر، ۳۲ هزار تن کنسانتره سنگ آهن، ۳۰ هزار تن فولاد، ۲۵ هزار تن کلینکر، ۱۰ هزار تن گوگرد و یک هزار تن مواد شیمیایی از مهم‌ترین محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار صنعتی میزبان عرضه بیش از ۱۶۷ هزار و ۳۰ تن محصول شامل ۸۱ هزار و ۹۵۰ تن آهن اسفنجی، ۵۸ هزار تن گندله سنگ آهن، ۲۰ هزار تن باریت، ۵ هزار تن روی و ۲ هزار و ۸۰ تن روی است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۱۱۹ هزار و ۳۰۷ تن محصول شامل ۱۰۲ هزار تن لوب کات، ۹ هزار و ۹۱۸ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۱۳۵ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۷۲۴ تن روغن، ۹۲۵ تن قیر و ۶۰۵ تن گاز‌ها و خوراک‌ها است.

۲ هزار و ۷۵۰ تن آلومینیوم در تالار حراج همزمان روی تابلو می‌رود.

در تالار فرعی ۹۱۹ تن مواد پلیمری عرضه می‌شود.