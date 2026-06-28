با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی؛
افتتاح طرح آبیاری تحت فشار ۷۷ هکتاری در ازنا لرستان
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با حضور مشاور وزیر جهاد کشاوررزی ،طرح آبیاری تحت فشار ۷۷ هکتاری در مدآباد شهرستان ازنا به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛، با حضور فریبرز عباسی مشاور وزیر و مسئول طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری تحت فشار کشور، یعقوبی مدیر توسعه کارآفرینی و کسب و کار بنیاد علوی کشور و جمعی از مسئولان استانی،طرح آبیاری تحت فشار ۷۷ هکتاری مدآباد شهرستان ازنا با اعتباری بیش از ۱۵۶ هزار و ۶۷۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با افتتاح این طرح علاوه بر اشتغالزایی۱۶ نفر به صورت مستقیم ، ۳۵ خانوار از خدمات و مزایای آن هم بهرهمند خواهند شد.
وی بیان کرد:صرفه جویی بیش از ۴۰ درصدی در مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری از ۴۰ درصد به ۷۵ درصد و اشتغالزایی پایدار و جلوگیری از مهاجرت روستائیان از دستاوردهای این طرح با سیستم بارانی کلاسیک است.