

به گزارش ، با حضور فریبرز عباسی مشاور وزیر و مسئول طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار کشور، یعقوبی مدیر توسعه کارآفرینی و کسب و کار بنیاد علوی کشور و جمعی از مسئولان استانی،طرح آبیاری تحت فشار ۷۷ هکتاری مدآباد شهرستان ازنا با اعتباری بیش از ۱۵۶ هزار و ۶۷۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با افتتاح این طرح علاوه بر اشتغالزایی ۱۶ نفر به صورت مستقیم ، ۳۵ خانوار از خدمات و مزایای آن هم بهره‌مند خواهند شد.

