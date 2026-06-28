مدیر شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران از توسعه گسترده این مجموعه و ادامه ساخت لوکیشن‌های طرح‌های بزرگ تلویزیونی خبر داد و گفت: با الحاق چند شهرک و مجموعه جدید، مساحت این شهرک به بیش از ۱۴۰ هکتار افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی میرچی با اشاره به فعالیت‌های سال ۱۴۰۴ در این مجموعه اظهار کرد: ادامه تصویربرداری سریال «سلمان فارسی» از مهم‌ترین رویداد‌های امسال شهرک است.

لوکیشن بخش ایران باستان این سریال به‌طور کامل در شهرک ساخته شده و ساخت لوکیشن‌های مربوط به حجاز نیز با تأمین زمین و اعتبار آغاز شده است.

وی افزود: با الحاق زمین‌های روبه‌روی مرقد مطهر حضرت امام (ره) با عنوان شهرک سینمایی شهر آفتاب به مساحت ۵۱ هکتار، مجموعه قرقره زیبا با پنج هکتار و شهرک تلویزیونی آبسرد با ۲۵ هکتار، مساحت شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران به بیش از ۱۴۰ هکتار می‌رسد.

میرچی همچنین از توسعه زیرساخت‌های تولید در این مجموعه خبر داد و گفت: در مجموعه قرقره زیبا سه استودیو فعال وجود دارد و در داخل شهرک نیز ساخت یک وی‌پی با چهار استودیو آغاز شده که از نظر امکانات پخش قابل رقابت با نمونه‌های بین‌المللی است.

مدیر شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران با اشاره به استقبال تولیدکنندگان از امکانات این مجموعه بیان کرد: علاوه بر سریال‌ها، زمستان سال گذشته ۱۹ طرح تلویزیونی در استودیو‌های شهرک تولید شد و اکنون برنامه‌هایی مانند «جام جهانی ۲۰۲۶»، «فوتبال برتر»، «پدر امت» و فصل جدید «آقای قاضی» نیز در این مجموعه در حال تصویربرداری است.

وی درباره بازسازی لوکیشن‌های قدیمی شهرک نیز گفت: دکور خیابان لاله‌زار که در ابتدا برای سریال «هزاردستان» ساخته شده بود، کاملاً دکوراتیو است و سازه ماندگاری ندارد؛ با این حال برنامه بازسازی و احیای آن از امسال آغاز می‌شود.

میرچی با اشاره به مرمت برخی لوکیشن‌ها افزود: میدان بهارستان پس از حدود ۱۸ سال بازسازی شده و لوکیشن‌های جدیدی برای دهه‌های ۵۰ و ۶۰، سریال «طوبی» و «کارآگاه علوی ۳» نیز در شهرک ساخته شده است.

وی با تأکید بر فعالیت شبانه‌روزی این مجموعه گفت: شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران عملاً به یک محیط کارگاهی تبدیل شده و ۲۴ ساعته در حال فعالیت است.

مدیر شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران در پایان درباره همکاری‌های بین‌المللی اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل اولویت تولیدات داخلی امکان میزبانی از طرحهای خارجی وجود ندارد، اما پیش‌بینی می‌کنیم از اواخر سال ۱۴۰۵ شرایط برای پذیرش طرح‌های بین‌المللی فراهم شود.