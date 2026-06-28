رئیس‌جمهورتوسعه شبکه ریلی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام جاده‌ای و مدرن‌سازی پایانه‌های مرزی را مهمترین راهکار اتصال ایران به بازار‌های منطقه و اروپا دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس‌جمهور توسعه کریدور‌های ترانزیتی، گسترش شبکه حمل‌ونقل ریلی، رفع موانع حقوقی و مقرراتی و تسهیل تردد کالا و مسافر در آذربایجان‌غربی را از اولویت‌های دولت برشمرد و بر اصلاح علمی و یکپارچه فرآیند‌های پایانه‌های مرزی تأکید کرد.

مسعود پزشکیان در جلسه بررسی وضعیت پایانه‌های مرزی و حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، آینده‌نگر و متناسب با نیاز‌های آینده انجام شود تا ضمن کاهش هزینه‌ها، مزیت رقابتی کشور در حوزه ترانزیت افزایش یابد. وی همچنین با اشاره به ظرفیت راهبردی آذربایجان‌غربی در اتصال کریدور‌های بین‌المللی، خاطرنشان کرد: شناسایی و رفع موانع حقوقی، اجرایی و مقرراتی در پایانه‌های مرزی در دستورکار باشد.

رئیس‌جمهور سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌آهن را نیز مؤثرترین راهکار برای کاهش مصرف بنزین و گازوئیل، رفع گره‌های ترافیکی و افزایش بهره‌وری دانسته و افزود: تدوین نقشه راه توسعه مسیر ریلی ارومیه، سلماس و خوی و حرکت به سمت حمل‌ونقل پاک با استفاده از خطوط ریلی برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری است. پزشکیان همچنین خواستار تسهیل فرآیند‌های گمرکی و مرزی از طریق افزایش هماهنگی با کشور‌های همسایه، حذف تشریفات تکراری و کاهش زمان توقف کالا و مسافر شده و اضافه کرد: اصلاح نظام حمل‌ونقل و پایانه‌های مرزی باید بر پایه شناسایی دقیق گلوگاه‌ها، بهره‌گیری از الگو‌های موفق جهانی و بررسی یکپارچه همه فرآیند‌ها انجام شود.

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت داشتن نگاه راهبردی در توسعه زیرساخت‌ها، افزود: هدف دولت دستیابی به پیشرفته‌ترین نظام حمل‌ونقل، کارآمدترین پایانه‌های مرزی و مدرن‌ترین نظام گمرکی کشور است و برای تحقق این هدف باید با افقی بلندمدت و براساس استاندارد‌های جهانی برنامه‌ریزی و اقدام شود.