مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه‌های پیش‌دبستانی، اول، هفتم و دهم از ۶ تیرماه خبر داد و گفت: ثبت‌نام تا ۱۰ شهریور ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از آغاز ثبت‌نام کتاب‌های پایه‌های ورودی پیش دبستانی، اول، هفتم و دهم از ۶ تیر ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، محمدرضا فرح بخش گفت: ثبت سفارش انفرادی و گروهی کتاب‌های درسی پایه‌های پیش‌دبستانی، اول، هفتم و دهم برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ دانش‌آموزان عادی و استثنایی از ۶ تیر آغاز شده و تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ ادامه دارد.

وی افزود: دانش آموزان پایه‌های ورودی می‌توانند از طریق سامانه‌های irtextbook.ir یا my.medu.ir برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند، کتاب‌های خریداری شده در زمان مقرر، از طریق مدرسه محل تحصیل توزیع می‌شود.