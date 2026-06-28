سه خواهر کوزوویی، در آکادمی «حافظان کوچک» در پریشتینا، حفظ عم جزء را در یک روز به پایان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آکادمی «حافظان کوچک» در پریشتینا، پایتخت کوزوو، پس از اینکه خواهران آسیه، آتیکا و سارا ایبیشی حفظ عم جزء را در یک روز به پایان رساندند، در صحنه‌ای که تجسم تأثیر آموزش قرآنی در یک خانواده بود، دستاورد قرآنی قابل توجهی را جشن گرفت.

آنچه به دست آمد صرفاً تصادفی در تکمیل حفظ قرآن نبود، بلکه ثمره سفر آموزشی مشترکی بود که سه خواهر را در عشق به قرآن کریم متحد کرد. کتاب خدا به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره آنها و فضای خانه‌شان تبدیل شد.

* جوان‌ترین حافظ قرآن از سه سالگی حفظ را آغاز کرده است

این داستان بُعد دیگری و قابل توجه‌تری دارد، زیرا سارا کوچک‌ترین دانش‌آموز آکادمی است. او یادگیری قرآن کریم را از سه سالگی آغاز کرد و حفظ جزء سی‌ام قرآن را در چهار سالگی به پایان رساند. این نشان دهنده توانایی کودکان در ارتباط با کتاب خدا در سنین پایین است، زمانی که محیطی حمایتی و راهنمایی آموزشی مناسب پیدا می‌کنند.

آکادمی «حافظان جوان» تأکید کرد: تکمیل حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم پایان راه نیست، بلکه آغاز سفری طولانی با قرآن کریم است. این سفر بر اساس حفظ، فهم، به‌کارگیری و القای ارزش‌های قرآنی در شخصیت کودک، از همان سال‌های اولیه زندگی‌اش است.

این دستاورد، یکی از جنبه‌های ماموریت آکادمی پریشتینا است که برای القای عشق به قرآن کریم در قلب کودکان و تربیت نسلی مرتبط (از نظر دانش و رفتار) با کتاب خدا، تلاش می‌کند. بر اساس این باور سرمایه‌گذاری واقعی از کودکی آغاز می‌شود و خانواده همچنان نخستین شریک در ایجاد نسل قرآنی است.