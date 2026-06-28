به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،کاپیتان تیم استان کرمان در رقابتهای کشوری گفت:مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی وزنه برداری‌ نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان ایران امسال به صورت متمرکز تا چندین هفته اینده به میزبانی تهران برگزار می شود.

صابرپور سید یحیی افزود:امسال تیم استان با آمادگی صد در صد در رقابتهای کشوری حضور‌پیدا میکند.

وی افزود تیم استان کرمان تقریبا در هر‌رده سنی تیم ها ۸وزنه‌بردار دارد که بیشتر انها از شهرستان سیرجان هستند.

کاپیتان تیم استان اضافه کرد:در دسته ۹۶کیلوی نوجوانان امسال امیر شهسواری شانس طلا دارد و در رده جوانان هادی شهبا در دسته ۹۶کیلو شانس طلا دارد و در رده سنی بزرگسالان سهیل پورمنددر دسته۹۶ کیلو و علی پورشهسواری در دسته ۱۱۰ کیلو اولین تجربه بزرگسالان و شانس مدال های خوش رنگ برای استان و شهرمان دارند.

وی ادامه داد در دسته فوق سنگین که بنده حضور دارم؛ بتوانم برای استان سکوی نخست را فتح کنم.

سید پوریحیی اضافه کرد:رکوردش در حرکت یکضرب وزنه 200کیلوگرمی و در حرکت دوضرب وزنه 240 کیلوگرمی را بلای سر میرد که امیدوارم به رکورد تازه ای در بازیهای پیش رو برسم.