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ادامه اجتماعات شبانه مردم مبعوث شده در سراسر ایران

مردم مبعوث شده ایران در صد و نوزدهمین شب از اجتماعات شبانه با اعلام اینکه از پاسخ موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح به دشمن آمریکایی حمایت می‌کنند تاکید کردند که تا هر زمانی که لازم باشد در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷- ۱۰:۱۶
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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