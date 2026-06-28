ادامه اجتماعات شبانه مردم مبعوث شده در سراسر ایران

مردم مبعوث شده ایران در صد و نوزدهمین شب از اجتماعات شبانه با اعلام اینکه از پاسخ موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح به دشمن آمریکایی حمایت می‌کنند تاکید کردند که تا هر زمانی که لازم باشد در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند.