سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ورود بیش از ۴۵ هزار زائر ایرانی به کشور از پایانه‌های مرزی استان طی دهه اول محرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمار سفر‌های زیارتی در بازه زمانی ۲۶ خردادماه تا ۵ تیرماه سال ۱۴۰۵، مصادف با اول تا یازدهم محرم گفت: در این مدت تردد ۱۵۷ هزار و ۴۵۳ نفر در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.

او افزود: از این میزان، ۴۵ هزار و ۲۴۳ زائر ایرانی از طریق پایانه‌های مرزی خوزستان وارد کشور شده و ۵۴ هزار و ۴۰۳ نفر نیز از مرز‌های استان خارج شده‌اند.

خسروی ادامه داد: از مجموع ورود زائران ایرانی، ۳۸ هزار و ۴۵۷ نفر از مرز شلمچه و ۶ هزار و ۷۸۶ نفر از مرز چذابه وارد کشور شده‌اند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در این مدت ۴۲ هزار و ۶۸۵ نفر از مرز شلمچه و ۱۱ هزار و ۷۱۸ نفر از مرز چذابه از کشور خارج شده‌اند.

او افزود: در بخش مسافران خارجی نیز ۲۶ هزار و ۶۲۳ مورد ورود و ۳۱ هزار و ۱۸۴ مورد خروج در پایانه‌های مرزی استان ثبت شده است.

خسروی گفت: با مدیریت و نظارت بر جریان تردد زائران، تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل رفت‌وآمد مسافران در این پایانه‌ها اندیشیده شده و روند خدمت‌رسانی به زائران با نظم کامل ادامه دارد.