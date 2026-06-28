پویش سراسری «نقش من» با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و صیانت از سرمایه‌های ملی، به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با تأکید بر لزوم صیانت از سرمایه‌های ملی در روز‌های پرالتهاب فصل گرم سال، از آغاز پویش فرهنگی و رسانه‌ای «نقش من» همزمان با فرارسیدن هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر در استان خبر داد.

حجت الاسلام حمزه پیش قدم با تشریح اهداف کلان این طرح استانی و ملی افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ اصیل و حیاتی صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌ویژه در بخش‌های راهبردی آب و برق، برنامه‌ریزی شده است و در استان‌ها برگزار می‌شود.