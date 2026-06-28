استاندار چهارمحال و بختیاری: همه مردم به‌ویژه ساکنان مناطق روستایی، محروم و دورافتاده، باید از خدمات باکیفیت و عادلانه حوزه سلامت بهره‌مند شوند.

افزایش دسترسی روستائیان چهارمحال و بختیاری به خدمات پزشکی

افزایش دسترسی روستائیان چهارمحال و بختیاری به خدمات پزشکی

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با تأکید بر اینکه سلامت از ارکان اصلی توسعه استان است، گفت: همه ظرفیت‌ها باید برای کاهش فاصله مناطق کم‌برخوردار با مراکز درمانی، افزایش دسترسی روستائیان به خدمات پزشکی و ارتقای عدالت در حوزه سلامت به کار گرفته شود.

وی افزود: مسائل و مطالبات جامعه پزشکی، تا پایان تیرماه با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط بررسی خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری از اعضای سازمان نظام پزشکی خواست دغدغه‌ها و مسائل خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا مدیران مرتبط با آمادگی کامل در این نشست حضور یابند و راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات بررسی شود.