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بر اساس قرارداد جدید امضا شده با قزاقستان، بندر شهید رجایی شاهد احداث یک مرکز لجستیکی پیشرفته با ظرفیت عملیاتی بالا و تمرکز بر جابهجایی کالا از طریق ریل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین عباسنژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در برنامه سلام خبرنگار جزئیات فنی پروژه جدید مرکز لجستیکی در بندر شهید رجایی را تشریح کرد. وی اعلام کرد که این مرکز در مساحتی حدود ۱۵ هکتار احداث شده و مجهز به انبارها، محوطههای کانتینری و تجهیزات تخصصی بندری خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت اتصال جاده و دریا به ریل، گفت: «در این طرح، پیشبینی شده است که یک ترمینال ریلی در پروژه گنجانده شود تا بار از مسیر ریلی وارد بندر شده و پس از انجام عملیات بندری، به مقصدهای دریایی ارسال گردد.»
عباسنژاد افزود که این مرکز هم عملیات تخلیه و بارگیری کالا بهصورت فله و هم کانتینری را پوشش میدهد و با سرمایهگذاری مستقیم قزاقستان، تمامی تجهیزات مورد نیاز توسط سرمایهگذار تأمین خواهد شد.