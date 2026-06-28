به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره،«بنیاد هند رجب» اعلام کرده است درخواستی را برای تعقیب قضایی در آمریکا علیه «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل «به دلیل نقش داشتن در جنایات جنگی، اقدامات نسل‌کشیانه و تحریک مستقیم به نسل‌کشی» ثبت کرده است.

این سازمان غیرانتفاعی اعلام کرد این درخواست را پیش از سفر احتمالی بن‌گویر به نیویورک در اوایل ماه ژوئیه، به وزارت دادگستری آمریکا تقدیم کرده است.

بن‌گویر که سال گذشته از سوی کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و انگلیس به علت «تحریک به خشونت علیه فلسطینیان» در کرانه باختری اشغالی تحریم شد، به‌طور مکرر خواستار تشدید حملات مرگبار اسرائیل در سراسر منطقه بوده است.

او هفته گذشته، پس از کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی در حمله‌ای از سوی حزب‌الله، گفت: «تمام لبنان باید بسوزد.»

«جیک رام»، نماینده بنیاد هند رجب در آمریکا، این وزیر اسرائیلی را «یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران دوران ما» توصیف کرد و گفت واشنگتن «وظیفه دارد او را دستگیر کند و به علت جنایاتش، به عدالت بسپارد.»